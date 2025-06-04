В Норвегии заявили, что глава FIS согласен на допуск некоторых россиян до ОИ-2026

Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт заявил, что глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш готов пойти на компромисс, чтобы некоторых российских спортсменов допустили до участия в Олимпиаде 2026 года в Италии, однако совет организации может не одобрить это решение.

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Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Ранее международная федерация сообщила, что не будет обсуждать тему возвращения россиян на международные соревнования на ближайшем конгрессе организации.

— Как вы считаете, нежелание FIS рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям — это уже окончательный вердикт? Как вы думаете, МОК может повлиять на FIS?

— Хороший вопрос. Я думаю, что МОК уже давно пытается повлиять на FIS. И полагаю, что Элиаш более чем готов достичь компромисса, чтобы допустить хотя бы некоторых российских лыжников на Олимпиаду следующего года. Но я думаю, что сопротивление внутри совета всё ещё очень сильно. И ситуация на Украине со временем тоже не изменилась, как многие надеялись», — заявил Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

56-й конгресс FIS состоится 13 июня в онлайн-формате. Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.