Норвежский журналист назвал чемпионат мира в Тронхейме «катастрофой»

Норвежский журналист Салтведт назвал чемпионат мира в Тронхейме «катастрофой».

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Ранее издание VG сообщило, организаторы ЧМ по лыжным видам спорта понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.