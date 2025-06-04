Бородавко объяснил убытки ЧМ по лыжным гонкам в Норвегии

Нельзя сказать, что только отсутствие россиян повлияло на убытки на чемпионате мира в Норвегии, зрелищность лыжных гонок просела в том числе из‑за консервативности вида спорта, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

© Матч ТВ

По информации издания VG, Норвежская федерация лыжного спорта проведет расследование причин экономического провала чемпионата мира по лыжным видам спорта, который прошел с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. Отмечается, что организаторы соревнований ожидали получить прибыль в размере до 30 млн норвежских крон (2,6 млн евро), а вместо этого турнир принес убытки. По оценкам VG, они составят около 2,9 млн евро.

— Как думаете, убытки чемпионата мира в первую очередь связаны с отсутствием российских спортсменов?

— Я думаю, что нет. Это не говорит об этом. Чтобы знать, почему убытки, нужно понимать, куда вкладывались средства и откуда они пытались получить прибыль. Не зная этого, мы не можем судить и давать какие‑то экспертные оценки.

Что касается российских лыжников, то, конечно, без них не было той желанной конкуренции, которую всегда ждут на чемпионатах мира. Но всё же конкуренция была, острота борьбы присутствовала, захватывающие гонки тоже были. Например, шведские лыжницы составили очень серьезную конкуренцию всем — борьба была действительно красивой. У мужчин такой 100‑процентной яркой конкуренции не было, но сами гонки тоже прошли на высоком уровне.

Мы наблюдаем, как в течение нескольких лет пишут, что смотрибельность лыжных гонок в мире постоянно падает. Но по этой причине FIS постоянно думает, как изменить программу, чтобы было больше интереса у зрителей и спортсменов. FIS серьезно задумывается, как привлечь больше внимания людей к лыжным гонкам. Так что проблема не только в отсутствии российских лыжников, но и в консервативности лыжных гонок, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

На минувшем чемпионате мира сборная Норвегии завоевала 13 из 25 разыгранных золотых медалей и 32 медали в общем зачете из 75 комплектов.

Российские и белорусские атлеты не были допущены на турнир, поскольку отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.