Лыжник Коростелев высказался о желании Губерниева возглавить ФЛГР

Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что не верит в то, что журналист Дмитрий Губерниев станет главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

© Чемпионат.com

«Для меня это не больше чем информационный шум вокруг лыж. А чем больше внимания виду спорта, тем лучше. Я уже высказывался один раз на эту тему, и добавить мне нечего. Что будет дальше? В продолжение всей этой истории я не верю», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее лыжник Денис Спицов заявил, что у Губерниева нет шансов возглавить организацию. Он отметил, что все спортсмены поддержат действующего руководителя ФЛГР Елену Вяльбе.