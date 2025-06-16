Губерниев заявил о культе личности Вяльбе

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил о существовании культа личности главы Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ) Елены Вяльбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.