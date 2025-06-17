Многократная чемпионка мира по биатлону Симон получила травму

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон сообщила, что в межсезонье получила травму.

«Лозунг последних нескольких недель: адаптация! Растяжение лодыжки в конце мая нарушило мой первоначальный тренировочный график, но в регионе Бофортен всё идет хорошо», — написала биатлонистка в социальной сети и опубликовала снимок с ортезом на лодыжке.

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Симон 28 лет, она серебряный призёр Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете, 10-кратная чемпионка мира. В минувшем сезоне француженка стала третьем в общем зачёте Кубка мира, уступив немке Франциске Пройс и своей соотечественнице Лу Жанмонно.