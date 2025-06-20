Губерниев рассказал о проблеме в российском биатлоне

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал в своем Telegram-канале о проблеме в российском биатлоне.

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«Новости биатлона! Грустные! В стране кончаются патроны, совсем… Надо что-то делать», — заявил он.

Журналист отметил, что Союз биатлонистов России (СБР) требует от регионов обеспечить потребности юниорской сборной на 100 процентов, взрослой — на 30 процентов.

Ранее на проблемы с патронами в России пожаловался чемпион мира по биатлону Антон Бабиков. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).