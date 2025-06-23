Устюгов примет участие в этапе Кубка России по лыжероллерам на Сахалине

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов выступит во втором этапе Кубка России по лыжероллерам, который пройдёт на Сахалине. Он будет выступать в составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа.

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«Это наш первый визит на Сахалин. Изучим трассы, адаптируемся к местным условиям. Зимой здесь пройдёт чемпионат России, и мы нацелены принять в нём участие. Приглашаю всех болельщиков поддержать нас на предстоящих соревнованиях!» – приводит слова Устюгова пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Устюгов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4 x10 км, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.