На 85-м году жизни умер знаменитый биатлонный фанат

На 85-м году жизни скончался известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Об этом в социальных сетях сообщил кёльнский клуб по настольному теннису.

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Штарке был известен в мире как человек, который посещал многие соревнования по биатлону даже в преклонном возрасте. Он также носил шляпу с большим количеством значков.