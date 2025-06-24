Глава СБР Майгуров ответил, есть ли среди биатлонистов те, кто желает сменить гражданство

Чемпионат.com

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался по поводу смены спортивного гражданства российскими биатлонистами.

Глава СБР ответил, есть ли среди биатлонистов те, кто желает сменить гражданство
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— Кто‑то из спортсменов за минувшее с завершения сезона время не говорил о желании закончить карьеру, сменить спортивное гражданство?

— Желания сменить гражданство за это время ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет. Все сильнейшие в строю.

— У женщин никто в декрет не собирается?

— Нет, пока не сообщали, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) низко оценил вероятность выступления российских и белорусских биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.