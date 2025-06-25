Вяльбе высказалась о расследовании из-за покупки ФЛГР тягача Volvo

Вяльбе заявила, что у нее нет опасений из-за расследования покупки тягача Volvo.

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В начале мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о приобретении тягача Volvo для вакс-кабины сборной.

Сегодня стало известно, что шведский концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.