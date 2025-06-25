Вяльбе высказалась о расследовании из-за покупки ФЛГР тягача Volvo

Вяльбе о расследовании из-за покупки ФЛГР тягача Volvo: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело. Опасений у нас нет»
Вяльбе заявила, что у нее нет опасений из-за расследования покупки тягача Volvo.
В начале мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о приобретении тягача Volvo для вакс-кабины сборной.
Сегодня стало известно, что шведский концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.
«Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело. Опасений у нас нет», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.