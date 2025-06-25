Фото Вяльбе на фоне грузовика стало поводом для расследования в Швеции

Шведский автоконцерн Volvo начал расследование из-за фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Об этом пишет Sports.ru.

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«Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель такого цвета за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером», — заявил пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон.

Фотография президента ФЛГР на фоне грузовика была опубликована в официальном Telegram-канале организации. В посте было указано, что сборная России приобрела самый крупный тягач для того, чтобы обеспечивать техническую поддержку команды.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.