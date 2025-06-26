Вяльбе раскритиковали за покупку иностранного авто

Губерниев раскритиковал Вяльбе за покупку тягача Volvo для сборной
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за покупку тягача Volvo для нужд сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Вяльбе живет в отрыве от реальности и решила помочь зарубежному автопрому. И еще всем об этом рассказала. Конечно, можно было бы вложиться в КАМАЗ, но она любит родину только на словах, видимо. Поэтому ни КАМАЗа, ни Volvo, да еще и плюс расследование. Ужас и стыд», — заявил Губерниев.
20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.
Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.