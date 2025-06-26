Васильев призвал реформировать антидопинговую систему
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, чем стоит заняться новому президенту МОК Кирсти Ковентри.
«Для того, чтобы не было случаев, когда спортсмены избегают наказания за применение запрещенных противоастматических препаратов, новому президенту МОК Кирсти Ковентри необходимо реформировать антидопинговую систему. WADA в своем нынешнем виде не должно существовать», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».
Немецкая лыжница Виктория Карл, олимпийская чемпионка, дала положительный тест на кленбутерол. Немецкий лыжный союз считает, что Карл не виновна, и отстранение будет несправедливым, предположив, что спортсменка могла случайно принять препарат из-за усталости и недосыпа.
ВАДА – это независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).