Васильев призвал реформировать антидопинговую систему

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, чем стоит заняться новому президенту МОК Кирсти Ковентри.

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«Для того, чтобы не было случаев, когда спортсмены избегают наказания за применение запрещенных противоастматических препаратов, новому президенту МОК Кирсти Ковентри необходимо реформировать антидопинговую систему. WADA в своем нынешнем виде не должно существовать», – приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Немецкая лыжница Виктория Карл, олимпийская чемпионка, дала положительный тест на кленбутерол. Немецкий лыжный союз считает, что Карл не виновна, и отстранение будет несправедливым, предположив, что спортсменка могла случайно принять препарат из-за усталости и недосыпа.

ВАДА – это независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).