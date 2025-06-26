Губерниев: для Вяльбе люди являются мусором

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, которая попозировала на фоне тягача Volvo FH16, который был приобретен для нужд сборной России, чем спровоцировала внутреннюю проверку в Volvo из-за того, что поставки Volvo в страну официально прекращены с 2022 года, передает Sport24.

«Уже давно понятно, что для Елены Валерьевны люди — мусор. Подставлять людей ей не привыкать. Пока все это дело не выгорело, нужно было хотя бы держать все в тишине», — сказал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.