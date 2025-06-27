IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит до участия в Олимпиаде 2026 года не более четырёх россиян при условии, что до середины января им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира или Кубке IBU, однако сейчас это невозможно.

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Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.