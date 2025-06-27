Лыжник Коростелев шансы России на допуск до Олимпиады-2026

Лыжник Савелий Коростелев верит в допуск России до Олимпиады-2026.

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– Следите за международными новостями, касающимися отстранения наших лыжников?

– Конечно.

– На сколько оцените разбан в следующем сезоне?

– На 95%.

– Почему так оцениваете?

– Внутренние ощущения.

– То есть это не связано с заявлениями мировых политиков, с какими-то сигналами от международных спортивных чиновников?

– Нет, не связано. Я за политикой вообще не слежу и не хочу это обсуждать. Просто интуитивно чувствую, что шансы вернуться на международную арену в следующем сезоне довольно высокие. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее. А там уже увидим, какие решения будут приняты.

– Говорят, что у России в мужских лыжах на Олимпиаде будет всего одна квота, и нашей федерации придется выбирать между вами и Александром Большуновым.

– Нет, я не согласен с этим. Существует очень много разных мнений на этот счет. Будем ждать решения со стороны международных организаций. Всё может быть, поэтому пока не хочу заранее что-то рассуждать на этот счет.

– После разбана, если он состоится в следующем сезоне, насколько быстро сможете начать биться за серьезные места на международной арене?

– Нам нужно время на то, чтобы адаптироваться. Но я уверен, что мы сможем это сделать к Олимпиаде, – сказал Коростелев.