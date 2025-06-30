Флаг Союза биатлонистов России подняли над Эльбрусом
Флаг Союза биатлонистов России (СБР) подняли над вершиной горы Эльбрус, сообщает пресс‑служба организации.
Сообщается, что флаг был поднят над западной вершиной Эльбруса на высоту 5642 метра.
— Когда я был действующим спортсменом, мы часто начинали свой тренировочный сезон в Приэльбрусье, катались там на горных лыжах. Поэтому мысль о том, чтобы подняться на сам Эльбрус сидела у меня в голове давно. Вместе с восхождением сейчас мы пробыли на Эльбрусе неделю. Сходили в один поход, потом в другой, потом день отдыха. Подъём до западной, самой высокой вершины Эльбруса, занял у нас 11 часов. Выходили на в 2 часа ночи, были на вершине где‑то к 13 часам дня. С 3800 до 5100 местов шли скитуром на лыжах с камусом, пока не начался лед. Дальше уже тащили лыжи на себе. На них же потом и спускались с горы, спустились меньше чем за час. Лыжное оборудование «Фишер» отлично работает не только на лыжных трассах, но и в горах. С нами был легендарный в тех краях гид, один из сильнейших фрирайдеров России Александр Байдаев. Он лет 30 лет отработал на Эльбрусе спасателем. Получился незабываемый опыт, тем более, нам сильно повезло с погодой. Эльбрус в нее сказочно красив. Всем рекомендую там побывать, — цитирует президента СБР Виктора Майгурова пресс‑служба организации.