Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на Санкт-Петербурга.

Специалисту было 36 лет. Уточняется, что он погиб при штурме Малиновки (Запорожская область). Васильев командовал десантно-штурмовым подразделением.

«Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь», — говорится в заявлении федерации.

Васильев семь лет работал старшим тренером сборной России по фристайлу. Ему было присвоено звание заслуженного тренера Чувашии.