Лыжнице Барановой надоели споры вокруг россиян

Лыжница Алена Баранова заявила, что ей надоели споры по поводу допуска россиян.

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– Ты признавалась, что есть некое охлаждение к международным стартам. С приближением Олимпиады у тебя что-то поменялось?

– Надежда есть всегда, но, если честно, уже так надоели вот эти все споры, полемика – допустят или не допустят. Каждый раз, когда заходишь в какой-нибудь лыжный телеграм-канал, постоянно новости о том, что тот сказал то, этот сказал это.

Уже хочется им ответить: «Потерпите. Все рано или поздно станет ясно. От нас уже ничего не зависит. Мы никакую роль в принятии решения не играем. Поэтому остается только ждать», – сказала Баранова.