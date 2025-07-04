Тренер рассказал, как комментарии норвежцев влияют на Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что различные высказывания норвежцев никак не влияют на подготовку российских лыжников, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, к зимним Олимпийским играм — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

»Большунов и все остальные ребята во всю силу готовятся к Олимпийским играм и не собираются слушать подобные материалы. Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам. Мы ожидаем все эти поступки, все эти пожелания, все эти заявления. Поэтому ничего удивительного здесь нет», — заявил он.

3 июля журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт выразил мнение, что российские лыжники смогут принять участие в Олимпиаде-2026, но без трехкратного победителя соревнований Большунова.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.