Вяльбе рассказала о серьезной травме Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах со здоровьем у трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю, он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах. Он у нас не тот спортсмен. Саня – пример для всех», – заявила Вяльбе телеканалу «Звезда».

Также глава ФЛГР отметила, что Большунов не намерен заканчивать карьеру и готов справиться с данной ситуацией.

Вчера, 3 июля, норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил сомнение в том, что Большунова допустят до Олимпиады-2026 в Милане из-за его связей с российской армией.

Сегодня, 4 июля, старший тренер сборной России Юрий Бородавко раскритиковал заявление Салтверд, отметив, что решение о допуске на Игры-2026 будет приниматься не журналистами.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за обострения ситуации на Украине.