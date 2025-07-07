Лыжница Непряева рассказала о подготовке к олимпийскому сезону

Действующая обладательница Кубка России лыжница Дарья Непряева рассказала, как проходит её подготовка к олимпийскому сезону.

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– Есть ли какие-то нюансы в подготовке, учитывая, что предстоящий сезон может быть олимпийским?

– Нет, мы готовимся как обычно. Понятно, например, если были ошибки в прошлом году, мы их исправляем, но готовимся планомерно. Всё идёт хорошо, уже сделали огромный объём работы. Это был самый тяжёлый месяц за всю мою карьеру: около 100 тренировочных часов за месяц – это много.

– Выходные вообще бывают в межсезонье? Что-то помимо тренировок?

– Парочка в месяц. В межсезонье между сборами всё равно продолжаю тренироваться. Пока больше всего запомнился спринт на Дворцовой, — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.