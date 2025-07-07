Лыжник Волков оценил решение провести ЧР на Сахалине

Российский лыжник Сергей Волков высказался о решении провести чемпионат России на Сахалине.

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— В этом году чемпионат России планируется в конце февраля на Сахалине. Гонки будут начинаться в два-три ночи по Москве. Насколько это удачное решение с точки зрения роста популярности гонок?

— Я считаю, что это, конечно, неудачное решение. Хотелось бы, чтобы трансляции были более доступными для зрителей. Я всё-таки верю, что ещё много времени, больше полугода до чемпионата России, и организаторы могут что-то поменять. Думаю, какое-то решение всё-таки будет найдено. В целом для нас как для спортсменов нет проблем стартовать в любое время, которое необходимо для того, чтобы популяризировать наш вид спорта, чтобы люди реально интересовались больше лыжными гонками и имели больше возможности их смотреть. Для нас вообще без разницы рано утром или поздно вечером бежать. Мы готовы сделать всё, что нужно для зрителя. Многие спортсмены, мои друзья точно, с которыми мы это обсуждали, готовы жертвовать даже каким-то своим комфортом ради зрительского интереса.

— В какое время сложнее бежать?

— Вечером, я так понимаю, сложнее бежать, потому что потом тяжело уснуть. Но если на утро нет никаких гонок, то, наверное, это не сильно большая проблема. Если честно, я смотрю, весь футбольный мир играет в вечернее время на достаточно высокой интенсивности. Если они смогли к этому адаптироваться, реализовать необходимое в своей подготовке и никаких проблем не испытывают, то и мы, думаю, не сахарные, сможем без проблем, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.