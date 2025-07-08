Российский лыжник высказался о смене гражданства за миллиард долларов

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о смене гражданства за деньги. Его слова приводит «Чемпионат».

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«Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится? В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду», — смеясь, заявил Коростелев.

При этом он подчеркнул, что не хотел никуда переходить и не планирует этого делать.

Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене. Впервые ограничения были введены в марте 2022-го.

Ранее олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов назвал сумму для смены гражданства.