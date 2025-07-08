Лыжник Коростелев оценил свое выступление в «Спринте на Дворцовой»

«Будем исправляться». Савелий Коростелёв оценил своё выступление в «Спринте на Дворцовой»
Лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свой результат в «Спринте на Дворцовой» — он стал седьмым. Гонки прошли 6 июля в Санкт-Петербурге.
– Как оцениваешь выступление в «Спринте на Дворцовой»?
– На три из пяти.
– Чего не хватило?
– Финала (смеётся).
– Дождь сильно подпортил гонку?
– Все в равных условиях, просто было мерзко (улыбается). Мерзко, холодно и неприятно.
– Насколько тяжело соревноваться со спортсменами, которые чисто на лыжероллерах катаются?
– В каком-то плане было противостояние лыжников и роллеристов: мы были на приближенных к ним роллерах, на их полотне, но по нашим правилам спринта. Сегодня они победили. Приедем к ним на чемпионат России в Казани и будем исправляться (улыбается), — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.