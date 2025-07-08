Степанова раскритиковала идею проведения лыжного ЧР на Сахалине

Степанова не оценила идею проведения чемпионата России по лыжам на Сахалине.

© Sports.ru

«Не верю я в толпы болельщиков, которые придут/приедут смотреть чемпионат по лыжным гонкам на Сахалине. У нас на Камчатке не пришли бы, увы – нечего самим себе лгать. Количество желающих посмотреть на олимпийских чемпионов, даже если они выросли на местной лыжне, вроде меня, исчисляется сотнями. Если не десятками. А нам нужны сотни тысяч. И эти сотни тысяч смотреть телетрансляции с Дальнего Востока будут, только если вложить очень, очень много сил и умений в раскрутку события. Как в, условно, в раскрутку Макана или Инстасамки или кто там еще сейчас высоко в чартах. И еще неплохо бы проводить гонки в удобное для их просмотра 110 миллионами россиян, которые живут по московскому времени. Только так можно двигаться вперед», – написала Вероника Степанова.

Чемпионат России-2026 пройдет с 25 февраля по 8 марта.