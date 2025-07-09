Чемпионка ОИ обратилась к публике после того, как в ее пробе нашли допинг

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль высказалась после того, как в её допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество кленбутерол.

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Карль объяснила, что запрещённая субстанция входила в состав сиропа от кашля, который был назначен ей врачом немецкой армии 26 марта после одного из забегов на зимних Всемирных военных играх.