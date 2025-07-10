Концерн Volvo выяснил, как его грузовик оказался у российских лыжников

Концерн Volvo выяснил, в какую страну ЕС был продан грузовик, оказавшийся у ФЛГР.

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Ранее Федерация лыжных гонок России приобрела новый тягач для вакс-кабины. В Volvo инициировали расследование, как грузовик попал в Россию в обход санкций.

«То, что мы знаем сейчас, это результат нашего анализа: грузовик изначально был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Поэтому мы связались с властями этой страны и попросили их начать расследование. Поскольку дело теперь передано властям соответствующей страны, мы не хотим ставить под угрозу их расследование. Мы позволим им вести дело так, как они сочтут нужным», – сказал пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.