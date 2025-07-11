Немецкая биатлонистка уже несколько месяцев борется с редким заболеванием

Последние месяцы 21-летняя биатлонистка Юлия Кинк испытывает проблемы со здоровьем, сопровождаемые сотрясением мозга и сильными головными болями.

Прошлый сезон у дебютантки и представительницы нового поколения Германии начинался с больших амбиций. Однако планы во многом перечеркнула болезнь Лайма — инфекция, вызывающая кожные высыпания, усталость, головные боли и общее недомогание.

«Меня укусил клещ как раз перед нашим основным тренировочным блоком. В конце августа, непосредственно перед Чемпионатом Германии, мне поставили диагноз — болезнь Лайма», — приводит слова биатлонистки Ski — Biathlon — Sports Infos.

Несмотря на заболевание, старт сезона у Юлии Кинк выдался мощным — ей удалось завоевать место в составе на этапе Кубка мира уже на открытии в Контиолахти. Это стало достижением для молодой спортсменки, дебютировавшей в элите всего несколькими месяцами ранее в Солджер Холлоу.

Однако после выступлений в Хохфильцене проблемы со здоровьем настигли Кинк снова, вынудив пропустить гонки в Ле-Гран-Борна. Вернувшись позднее к соревнованиям, за неделю до этапа Кубка мира в Антерсельве биатлонистка упала и ударилась головой. С этого момента у нее начались невыносимые головные боли. После диагностированного сотрясения мозга спортсменка попыталась вернуться слишком быстро, приняв участие в Чемпионате Европы в Мартеле и на этапе Кубка IBU в Риднау. Это стало ошибкой, так как уже через несколько дней головные боли, как призналась биатлонистка, были настолько сильными, что в итоге оказалась прикована к постели. О том, что она переусердствовала с тренировками, сказали и врачи.

Сегодня Кинк усердно работает, чтобы вернуться на Кубок мира. В ментальной и физической подготовке спортсменке помогает то, что она изучает спортивные науки в Мюнхене. Будучи включенной в Группу 1Б национальной сборной Германии, биатлонистка готовится к олимпийскому сезону 2025/26 и надеется, наконец, раскрыть весь свой потенциал.

Юлия Кинк дебютировала на международной арене в марте 2022 года на Юношеском олимпийском фестивале в Вуокатти (Финляндии). На Юношеском чемпионате мира 2023 года в Щучинске (Казахстане) выиграла четыре медали: по два золота и серебра. В начале сезона 2023/24 спортсменка дебютировала на Кубке IBU и сразу же произвела сильное впечатление. В Контиолахти заняла пятое место в спринте, а в Идре и Шушене стабильно входила в десятку лучших. В Мартелле биатлонистка одержала свою первую победу в Кубке IBU, выиграв сокращённую индивидуальную гонку.