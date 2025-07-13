В IBU рассказали, когда россияне смогут вернуться на международные турниры

Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры после завершения противостояния на Украине, пишет пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) на официальном сайте организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — подчеркнули в пресс-службе.

Многие другие международные спортивные организации также допустят россиян к соревнованиям после завершения конфликта.

В частности, ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин сообщил, что после окончания СВО российские футболисты смогут принять участие в престижных мировых турнирах. По его данным, к такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА.