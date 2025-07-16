Коростелёв и Непряева выступят на чемпионате России — 2025 по лыжероллерам

Российские спортсмены Савелий Коростелёв и Дарья Непряева примут участие в чемпионате России — 2025 по лыжероллерам в Казани. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

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По информации источника, также ожидается приезд на турнир в столицу Татарстана президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Чемпионат России — 2025 по лыжероллерам пройдёт с 28 июля по 4 августа в Казани. Часть гонок состоится на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный», а часть — непосредственно на центральных улицах города.

21-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России, двукратный чемпион России — 2025 (в командном спринте и эстафете).

23-летняя Непряева — чемпионка России по лыжным гонкам 2025 года (в командном спринте), чемпионка мира среди юниоров 2022 года в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2022 года в эстафете.