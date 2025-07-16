Губерниев: "Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами"

Дмитрий Губерниев считает, что в FIS не будут разговаривать с Еленой Вяльбе.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). С 2022 года российские спортсмены отстранены от стартов под эгидой международной федерации (FIS).