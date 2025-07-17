Призер Олимпиады погиб от удара молнии

Норвежский лыжник Аудун Гренвольд погиб от удара молнии, сообщает VG.

49-летний спортсмен погиб 12 июля.

Норвежская федерация лыжного спорта подтвердила смерть Гренвольда, выразив соболезнования. В 2010 году Гренвольд выиграл бронзовую медаль Олимпиады во фристайле.

6 июля 2025 года стало известно, что двукратный победитель чемпионата России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

Он умер 4 июля.

Башкиров, которого прозвали Сибирским Тайсоном, умер из-за опухоли. В семье спортсмена рассказали, что у него была опухоль спинного мозга, которая распространилась на все отделы позвоночника. Башкиров перенес два хирургических вмешательства и 24 сеанса лучевой терапии, однако это не помогло ему справиться с заболеванием. Его организм не выдержал такой серьезной нагрузки.