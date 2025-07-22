«Своеобразная медитация». Ирина Казакевич показала, как чистит винтовку

Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Ирина Казакевич показала, как в домашних условиях приводит в порядок свою винтовку, соответствующий видеоролик появился в телеграм-канале спортсменки.

«Маленькая часть процесса чистки оружия. Своеобразная медитация», — написала под видео Казакевич.

Ирине Казакевич 27 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в суперспринте, двукратный серебряный призёр Универсиады-2019 в Красноярске. Спортсменка — заслуженный мастер спорта России, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.