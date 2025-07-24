Олимпийская чемпионка ответила на слова об отчаянии российских лыжников

На Западе психуют из-за тренировки российских лыжников в Европе, потому что эти сборы могут дать спортсменам видимый результат, если их допустят до Олимпиады, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» парламентарий прокомментировала слова эксперта по лыжным гонкам Петтера Шинстада о «скрытом отчаянии» лыжников.

© Lenta.ru

«Сборы в Европе проходили и проходят на разных этапах подготовки у спортсменов. Например, мы очень много лет готовились на высокогорной базе во Франции, потому что там именно высота. Мы туда каждый год ездили, когда даже денег толком не было. Тяжело было, но все понимали, что этот месяц обязательно нужен для подготовки. Там база потрясающая, но очень спартанские условия. Спортсмены всего мира туда ехали, потому что 1800 метров — это очень хорошая высота для подготовки», — рассказала Журова.

Олимпийская чемпионка объяснила, что в России на такой высоте нет дорог, где безопасно было бы тренироваться спортсменам.

«Мы сейчас говорим, что в Приэльбрусье. Есть планы такую базу сделать, но пока ее нет. Поэтому я понимаю лыжников, которые едут летом на высокогорную подготовку», — добавила она.

Ранее эксперт по лыжным гонкам Петтер Шинстад в эфире TV2 прокомментировал тренировки россиян в Европе. Он заявил, что за этим стоит скрытое отчаяние. Вероятно, Шинстад отреагировал так на сбор группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, который проходит в Италии с 4 по 24 июля.