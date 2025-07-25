Группа Бородавко снова проведет сбор в Италии в сентябре

Группа Юрия Бородавко снова проведет сбор в Италии в сентябре.

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Лыжники тренировались в итальянском Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин.

– Сбор прошел очень плодотворно, нам повезло с погодой. Почти все задачи, которые были поставлены на сбор, выполнены. За исключением небольших изменений, которые не завесили от спортсменов. Сейчас мы вернулись в Москву, спортсмены разъехались по домам. Можно сказать, что все потренировались хорошо.

– В каком состоянии Александр Большунов?

– В достаточно хорошем, нормальном состоянии. Самое главное, что его не беспокоила спина, как было раньше. Он сумел выполнить в полном объеме все тренировки, которые были, – сказал Бородавко.

– Какие дальше планы по подготовке?

– Дальше будет сбор в Малиновке. Начинаем 2 августа. В сентябре вернемся в Италию, там тоже запланированы сборы в Монте‑Бондоне. Там же, где и сейчас, – добавил он.

– Норвежские коллеги говорят, что решение проводить сборы в Италии – это жест отчаяния.