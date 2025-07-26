Губерниев жестко ответил на слова норвежцев об отчаянии российских лыжников
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил на слова норвежского эксперта по лыжным гонкам Петтера Шинстада о «скрытом отчаянии» российских лыжников. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».
«Норвежский журналист ткнул пальцем в небо. Это высказывание в пользу бедных и абсолютный хайп», — заявил Губерниев.
Он подчеркнул, что российские лыжники всего лишь делают максимум для того, чтобы сохранить свою работоспособность и хорошие кондиции.
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Ранее Шинстад в эфире TV2 прокомментировал тренировки россиян в Европе. Он заявил, что за этим стоит скрытое отчаяние.
В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.
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