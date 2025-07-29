Юрий Каминский: «Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Он сейчас на самоподготовке»

Sports.ru

Каминский сообщил, что Даниил Серохвостов готовится к сезону самостоятельно.

Биатлонист Серохвостов отказался тренироваться в составе сборной России
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Биатлонист вошел в состав тренировочной группы Юрия Каминского, согласно распределению на сезон-2025/26.

– Даниил по решению исполкома Союза биатлонистов России – в вашей группе. Но тренируется он не с вами. Можете прояснить с ним ситуацию?

– Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Таким образом, он сейчас на самоподготовке, – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский.

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