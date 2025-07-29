Биатлонист Серохвостов отказался тренироваться в составе сборной России

Юрий Каминский: «Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Он сейчас на самоподготовке»
Каминский сообщил, что Даниил Серохвостов готовится к сезону самостоятельно.
Биатлонист вошел в состав тренировочной группы Юрия Каминского, согласно распределению на сезон-2025/26.
– Даниил по решению исполкома Союза биатлонистов России – в вашей группе. Но тренируется он не с вами. Можете прояснить с ним ситуацию?
– Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Таким образом, он сейчас на самоподготовке, – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский.
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Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет, последним его клубом была «Ольбия» из 4-го дивизиона Италии. Бывший тренер команды Амелия считает, что на решение Кристиана повлияли сравнения с отцом
Юрий Каминский: «Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Он сейчас на самоподготовке»
Фехтование. Чемпионат мира. Бузинов, Глазков, Гусев и Саркисян вышли в 1/16 финала командной шпаги
Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет, последним его клубом была «Ольбия» из 4-го дивизиона Италии. Бывший тренер команды Амелия считает, что на решение Кристиана повлияли сравнения с отцом
Юрий Каминский: «Серохвостов отказался работать в составе основной группы сборной России. Он сейчас на самоподготовке»