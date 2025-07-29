Лыжника, выигравшего забег на 10000 м на первенстве России, дисквалифицировали из-за обуви

Чемпионат.com

Мастер спорта по лыжным гонкам Сергей Шаров стал первым в забеге на 10000 м на первенстве России по легкой атлетике до 23 лет в Чебоксарах, однако позднее получил дисквалификацию, так как бежал в обуви, несоответствующей регламенту.

Лыжника, выигравшего забег на первенстве России, дисквалифицировали из-за обуви
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21-летний Шаров выиграл забег, показав результат 29 минут 19,57 секунды. После финиша он был дисквалифицирован за несоответствие обуви регламенту соревнований. Модель кроссовок, которую использовал спортсмен, допустима только для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но по правилам в ней нельзя выступать на дорожке.

После дисквалификации Шарова победу присудили ставшему вторым Никите Павлову (29:20.00), серебро взял Даниил Прокушев (29:22.87), бронзу — Александр Федченко (29:35.36).

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