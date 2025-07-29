Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг объявила, что ждет второго ребенка

Матч ТВ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила, что ждет второго ребенка.

Тереза Йохауг объявила, что ждет второго ребенка
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В социальной сети лыжница опубликовала фотографию с округлившимся животом. В 2023 году в семье Йохауг и бывшего гребца Нильса Якоба Хоффа родилась дочь Кристин.

— Мы с нетерпением ждём прибавления в начале января, — написала Йохауг.

Йохауг завершала спортивную карьеру в 2022 году, но возобновила в 2024‑м, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира‑2025 в Тронхейме. На этом турнире лыжница завоевала три серебряные медали и одну бронзовую, не сумев одержать ни одной победы, после чего задумалась о продолжении карьеры.

Однако в мае спортсменка заявила, что не выступит на Олимпиаде‑2026.

Йохауг — 14‑кратная чемпионка мира, трехкратная победительница Кубка мира в общем зачете.

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