Тереза Йохауг объявила, что ждет второго ребенка

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила, что ждет второго ребенка.

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В социальной сети лыжница опубликовала фотографию с округлившимся животом. В 2023 году в семье Йохауг и бывшего гребца Нильса Якоба Хоффа родилась дочь Кристин.

— Мы с нетерпением ждём прибавления в начале января, — написала Йохауг.

Йохауг завершала спортивную карьеру в 2022 году, но возобновила в 2024‑м, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира‑2025 в Тронхейме. На этом турнире лыжница завоевала три серебряные медали и одну бронзовую, не сумев одержать ни одной победы, после чего задумалась о продолжении карьеры.

Однако в мае спортсменка заявила, что не выступит на Олимпиаде‑2026.

Йохауг — 14‑кратная чемпионка мира, трехкратная победительница Кубка мира в общем зачете.