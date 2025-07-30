Стали известны подробности поисков биатлонистки, пропавшей в горах

Спасатели возобновили поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, немки Лауры Дальмайер, однако столкнулись с трудностями. Об этом пишет Quest-France.

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По информации СМИ, что из-за плохих погодных условий невозможно использовать вертолет, на данный момент идет наземная операция по поиску известной спортсменки.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели предполагают, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.