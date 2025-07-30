Поиски олимпийской чемпионки по биатлону в горах Пакистана возобновили

Поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах в Пакистане, возобновили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ранее поисково-спасательная операция была отложена из-за плохих погодных условий. Немку продолжают искать две команды опытных альпинистов. При этом доступ к месту происшествия затруднен, существует риск новых камнепадов.

Спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда попала в камнепад. Спутница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, после чего началась поисково-спасательная операция.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка. На ее счету также семь побед на чемпионатах мира. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.