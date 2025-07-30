Терентьева одержала победу в гонке преследования на летнем чемпионате России

Лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на лыжероллерах в рамках летнего чемпионата России в Казани.

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Олимпийская чемпионка отправилась на дистанцию с преимуществом более двух минут над ближайшими соперницами. По итогам гонки Терентьева показала время 23 минуты 48,4 секунды. На финише второе место заняла Анастасия Фалеева (+2.33,0), тройку призеров замкнула Арина Былинко (+2.47,0).

Позднее в среду в Казани пройдет мужской пасьют, где с первой позиции гонку начнет Савелий Коростелев.