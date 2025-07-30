Пропавшую в горах биатлонистку нашли мертвой

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла после попадания под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени, на высоте около 5700 м, она совершала восхождение со своей напарницей по связке (Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид).