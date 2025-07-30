Биатлон в трауре: Лаура Дальмайер найдена мертвой. Какой была чемпионка Олимпиады
Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону, немку Лауру Дальмайер, нашли мёртвой, об этом сообщает агентство DPA. Спортсменка перестала выходить на связь 28 июля, во время восхождения в горах Пакистана вместе с напарницей. СМИ писали, что на высоте около 5700 метров она попала под камнепад.
Лаура Дальмайер — обладательница Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. Она семь раз одерживала победу на чемпионатах мира. В 2018 году Дальмайер завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В 2019 году спортсменка завершила карьеру, мотивировав своё решение отсутствием мотивации. Экс-биатлонистка увлекалась альпинизмом, являлась сертифицированным горным и лыжным гидом, состояла в горноспасательной службе.
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