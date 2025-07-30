Биатлон в трауре: Лаура Дальмайер найдена мертвой. Какой была чемпионка Олимпиады

Александр Котлеткин
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Лаура Дальмайер с золотой медалью Олимпийских игр в Пхёнчхане, 2018 год
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Лаура Дальмайер с золотой медалью Олимпийских игр в Пхёнчхане, 2018 год 
© Michael Kappeler/dpa/TACC
Лаура Дальмайер во время этапа чемпионата мира по биатлону в Швеции, Эстерсунд, 2019 год
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Лаура Дальмайер во время этапа чемпионата мира по биатлону в Швеции, Эстерсунд, 2019 год 
© Sven Hoppe/dpa/TACC
Лаура Дальмайер во время этапа чемпионата мира по биатлону в Швеции, Эстерсунд, 2019 год
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Лаура Дальмайер во время этапа чемпионата мира по биатлону в Швеции, Эстерсунд, 2019 год 
© Johan Axelsson/Zuma/TACC
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер
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Фотография из соцсетей Лауры Дальмайер 
© Соцсети

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону, немку Лауру Дальмайер, нашли мёртвой, об этом сообщает агентство DPA. Спортсменка перестала выходить на связь 28 июля, во время восхождения в горах Пакистана вместе с напарницей. СМИ писали, что на высоте около 5700 метров она попала под камнепад.

Лаура Дальмайер — обладательница Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. Она семь раз одерживала победу на чемпионатах мира. В 2018 году Дальмайер завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В 2019 году спортсменка завершила карьеру, мотивировав своё решение отсутствием мотивации. Экс-биатлонистка увлекалась альпинизмом, являлась сертифицированным горным и лыжным гидом, состояла в горноспасательной службе.

Какой была одна из самых успешных биатлонисток современности — в галерее "Рамблера".