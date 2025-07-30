Ишмуратова высказалась о смерти биатлонистки Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила «Матч ТВ', что известие о смерти Лауры Дальмайер шокировало ее.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла на 32‑м году жизни. Во вторник стало известно, что она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горах Каракорум в Пакистане. Несчастный случай произошел 28 июля на высоте около 5700 метров. Напарница Дальмайер немедленно вызвала экстренные службы. Поиски экс‑спортсменки продолжались два дня.

— Ужас! Просто ужас! Мои соболезнования родным и близким Лауры. Вообще, мне кажется, когда любой молодой человек уходит из жизни, это очень неправильно. Молодым надо жить. Но такова судьба. У каждого из нас своя судьба. Все под Богом ходим. Но очень жаль. Девчонка была такая светлая, улыбчивая, приветливая. Я, конечно, удивляюсь альпинистам, которые сознательно идут в горы: там очень тяжело, там холодно, там страшно. А они всё равно идут. А спортсменка Лаура, конечно, была блестящая. Она всё всем доказала, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

Бывшая биатлонистка являлась сертифицированным горным и лыжным гидом, активным членом горноспасательной службы. В 2022 году в горах во время схода лавины в Патагонии также погиб ее бывший возлюбленный Роберт Гразеггер.

Дальмайер завоевала две золотые и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона‑2016/17. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.