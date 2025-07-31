Биатлонистка Метеля назвала главный фактор своего прогресса

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля объяснила, почему удачно выступила в прошлом сезоне.

© Чемпионат.com

— В первую очередь, благодаря трудолюбию. Я очень требовательный спортсмен, стараюсь выполнять всё, а иногда даже больше. В некоторых моментах это, конечно, минус. Я стараюсь относиться к тренировкам ответственно, подходить ко всему процессу с головой. Уверена, что я не одна такая, и именно в этом ключ к успеху многих спортсменов, не только биатлонистов. Главное — грамотный подход к тренировочному процессу.

— Большинство профессиональных спортсменов так относятся к тренировкам, но все‑таки побеждают не все.

— Возможно. Но я не могу говорить за всех. Скажу за себя: я стараюсь понимать, что мы делаем на тренировках и зачем. Почему именно эта работа нужна сегодня. Спрашиваю у тренеров, у более старших и опытных ребят. Прислушиваюсь к организму. Вот, например, сейчас есть определённая проблема — я вовремя остановилась, понимаю, что нужно немного отдохнуть, сделать шаг назад, чтобы не усугубить ситуацию. Потом вернусь к тренировкам уже в нормальном состоянии.

Важно понимать, когда ты перебарщиваешь с нагрузкой, и нормально на это реагировать. В этом нет ничего страшного — у каждого организм индивидуален.

Когда начала так осознанно подходить к тренировкам? В прошлом году. А в этом — уже глубже понимаю, зачем и почему мы делаем то или иное. Это идет от тренеров, которые всё объясняют, и происходит это благодаря опыту старших спортсменов в команде. Пришло понимание, что нужно взрослеть в подходе к работе, а не бездумно выходить на тренировку, чтобы просто ее сделать, — приводит слова Метели «Матч ТВ».

21-летняя Метеля, выступавшая на соревнованиях за республику ХМАО-Югра, заняла 18-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2024/2025. По итогам Кубка Содружества она показала 13-й результат. На чемпионате России — 2025 Метеля дважды становилась бронзовым призёром: в индивидуальной гонке и в составе сборной ХМАО-Югра в эстафете.