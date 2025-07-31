Губерниев высказался об отмене сбора биатлонистов в Италии

Губерниев — об отмене сбора биатлонистов: «Итальянская сторона находится под давлением, вопросы надо решать через МИД»
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров должен подключить международные связи для решения вопроса с отменой сбора российских биатлонистов в Италии.
В четверг тренер сборной России Артем Истомин рассказал «Матч ТВ», что его группа не поедет на запланированный сбор в Антхольце из‑за отказа итальянской стороны.
— Значит, итальянская сторона находится под давлением. У нас с ними всегда были прекрасные отношения, в Антхольце мы чувствовали себя как дома. Наверное, сейчас понятно, со стороны каких людей идет давление — могут быть представители недружественных стран, скандинавское лобби. Как бы там ни было, надо быть готовым к подобному. Может, найти какой‑то другой вариант тренировок в Италии? Необязательно ехать в Антхольц, можно во Францию, Швейцарию. Если есть виза, то вопрос только в том, что нас могут не пустить на стадион. Надо договариваться. Своя рука — владыка. Лыжникам в этом смысле значительно проще. Можно приехать в любое итальянское место и там тренироваться, а биатлонистам нужно стрельбище, а еще где‑то нужно брать оружие. Мы знаем, что супруги Халили тренировались и планируют тренироваться за границей. Тут вопрос договороспособности. Хочется спросить: а Майгуров, который очень долго был первым вице‑президентом Международного союза биатлонистов, не может подключить связи? Если они есть у Виктора Викторовича. Вот (Алексей) Нуждов своих спортсменов отправил, договорился. А чего дремлет наш СБР? Надо решать вопросы потоньше, через МИД, а Виктор Викторович может позвонить только (Александру) Паку, а не Марии Захаровой. Если попросят меня, я договорюсь с разными людьми, которые помогут нашей сборной. СБР, надо быть змеевиднее, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
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