Губерниев высказался об отмене сбора биатлонистов в Италии

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров должен подключить международные связи для решения вопроса с отменой сбора российских биатлонистов в Италии.

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В четверг тренер сборной России Артем Истомин рассказал «Матч ТВ», что его группа не поедет на запланированный сбор в Антхольце из‑за отказа итальянской стороны.