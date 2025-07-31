Тихонов отреагировал на гибель двукратной олимпийской чемпионки по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер. Об этом сообщает Odds.ru.

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Он назвал произошедшее ужасом.

«Отличная спортсменка, одна из великих, которую будут помнить всегда. Печально, конечно, что все так закончилось, но она любила покорять вершины», — заявил Тихонов.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Дальмайер выразила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Ее будут помнить вечно», — заявила функционер.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.